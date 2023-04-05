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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль»

05 Апреля 2023 • 11:41 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Главный тренер «Текстильщика» и бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поражении «бело-голубых» от «Акрона» (0:0, 1:4 — пен) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

Специалист назвал неудачу «Динамо» неожиданной, так как по статусу и уровню футболистов «бело-голубые» значительно превосходят команду из Тольятти.

«У «Динамо» была куча моментов, но реализация – ноль, как и в игре с «Сочи». А «Акрон» просто выстоял и сделал всё, чтобы свести матч к 11‑метровым ударам, которые они исполнили лучше и победили», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 8 апреля против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ. На данный момент «бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 35 набранных очков. 
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов Акрон
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