Умяров не исключил, что ещё сыграет в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о своём восстановлении после травмы.

«Восстановление идет отлично. Есть вероятность, что я еще сыграю в этом сезоне», — передает слова Умярова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Последний раз Умяров играл в октябре прошлого года. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

В эти минуты проходит столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо». За текстовой трансляцией матча 22-го тура чемпионата России можно следить по ссылке.