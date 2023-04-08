Новиков: «Захарян не так ярко проявляет себя, но всё равно ниже определённого уровня не опускается»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший «Динамо», поделился мнением о текущей форме полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

Специалист считает, что говорить о потере мотивации 19-летним футболистом из-за сорвавшегося перехода в «Челси» сейчас нет никакого смысла, поскольку молодому игроку необходимо доказывать, что он может быть интересен грандам европейского футбола.

«Захарян не так ярко проявляет себя в этом сезоне, но всё равно проводит качественные матчи, не опускаясь ниже определённого уровня», — приводит слова Новикова Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.