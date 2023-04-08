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Новиков: «Захарян не так ярко проявляет себя, но всё равно ниже определённого уровня не опускается»

08 Апреля 2023 • 10:26 Комментировать
Спартак Москва
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Динамо Москва
Через 8 ч. 47 мин.

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший «Динамо», поделился мнением о текущей форме полузащитника московской команды Арсена Захаряна.

Специалист считает, что говорить о потере мотивации 19-летним футболистом из-за сорвавшегося перехода в «Челси» сейчас нет никакого смысла, поскольку молодому игроку необходимо доказывать, что он может быть интересен грандам европейского футбола.

«Захарян не так ярко проявляет себя в этом сезоне, но всё равно проводит качественные матчи, не опускаясь ниже определённого уровня», — приводит слова Новикова Metaratings.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Динамо Москва Кирилл Новиков Арсен Захарян
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