Прудников: Ничья с «Динамо» — это плохо для «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Александр Прудников прокомментировал ничью в дерби между «красно-белыми» и «Динамо». Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 3:3.

«Конечно же, ничья — это плохо. Очень жаль, что «красно‑белые» не смогли победить. Не знаю, что ждет «Спартак» в чемпионате дальше. Само собой, нужно играть и побеждать», — заявил Прудников «Матч ТВ».

После 22 туров «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 42 зачетных балла. В следующем туре команду Гильермо Абаскаля ждет еще одно дерби — с «Торпедо» (15 апреля в 19:00 по мск).