Гранат считает, что с отставкой Йокановича стоит подождать

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о главном тренере «бело-голубых» Славише Йокановиче.

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ динамовцы уступили «Сочи» (0:2) и опустились на пятую строчку в турнирной таблице.

Гранат считает, что сейчас нет смысла увольнять Йокановича и лучше принять решение после окончания текущего сезона. При этом эксперт назвал игру «бело-голубых» примитивной, подчеркнув, что в матче против «Сочи» команда не смогла придумать ничего интересного, несмотря на то, что играла в большинстве.

«На горячую голову не надо этого делать. У «Динамо» хорошие шансы стать бронзовыми или серебряными призёрами. Команда ещё борется в Кубке России, не зря же они выбили «Зенит», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне прошлого года, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Ранее сербский специалист работал в Англии, где тренировал «Уотфорд», «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед».