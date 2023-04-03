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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат считает, что с отставкой Йокановича стоит подождать

03 Апреля 2023 • 14:21 Комментировать
Спартак Москва
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Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о главном тренере «бело-голубых» Славише Йокановиче.

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ динамовцы уступили «Сочи» (0:2) и опустились на пятую строчку в турнирной таблице.

Гранат считает, что сейчас нет смысла увольнять Йокановича и лучше принять решение после окончания текущего сезона. При этом эксперт назвал игру «бело-голубых» примитивной, подчеркнув, что в матче против «Сочи» команда не смогла придумать ничего интересного, несмотря на то, что играла в большинстве.

«На горячую голову не надо этого делать. У «Динамо» хорошие шансы стать бронзовыми или серебряными призёрами. Команда ещё борется в Кубке России, не зря же они выбили «Зенит», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

Йоканович возглавил «Динамо» в июне прошлого года, сменив на этом посту немца Сандро Шварца. Ранее сербский специалист работал в Англии, где тренировал «Уотфорд», «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат Славиша Йоканович
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