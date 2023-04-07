Быстров: «Не вижу никаких проблем в игре «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о последних результатах московской команды.

Эксперт признался, что не видит проблем в игре «красно-белых», объяснив поражение «Спартака» от «Урала» в 1/2 финала Кубка России тем, что в Екатеринбурге не бывает легко никому.

«Не думаю, что «Спартак» попал в яму, я этого не видел. Да, у каждой команды есть взлёты и падения. Не вижу никаких проблем в игре «Спартака», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт завтра, 8 апреля, против «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

После 21 тура РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.