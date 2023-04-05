Силкин: «То, что случилось с «Динамо» — позор»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал позором поражение «бело-голубых» от «Акрона» (0:0, 1:4 — пен) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

Специалист не исключил возможную отставку наставника команды Славиши Йокановича, отметив, что сейчас у «Динамо» не прослеживается рисунка игры.

«Нельзя играть с таким преимуществом и по итогу вылетать из Кубка. Что-то в команде происходит не то. Такое ощущение, что тренер потерял контакт с футболистами. Отставка Йокановича? Конечно, она зреет», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 21 туре. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 8 апреля против «Спартака». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.