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Соболев: «Пропустили все три гола после своих ошибок, которые не должны были допускать»

08 Апреля 2023 • 21:53 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Спартак» - «Динамо» (3:3) Александр Соболев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Дубль оформляете, но вместе с тем это не победа. Какие эмоции сейчас превалируют?

- Эмоции? После игры сразу? Хорошо, что сравняли, в принципе, 3:3. Но результатом недоволен, потому что пропустили все три гола после своих ошибок, которые не должны были допускать. Простейшие ошибки, но хорошо, что забили третий, правда, могли забивать и четвертый. Но в целом, игрой не очень доволен. Но судя по тому, что проигрывали 2:3 и забили, 3:3, результат, можно сказать, удовлетворительный.

- Давно не забивали, сегодня дубль. Перед игрой вас мальчик напутствовал. Как-то, может быть, это связано? Дополнительные эмоции подарил?

- Это не мальчик, это мой сын. Мы всегда с ним выходим. Почему? Я забивал, просто голы не засчитывали. Ничего страшного, главное, чтобы команда выигрывала.

- Сегодня было большое количество каких-то странных мячей. Несуразные ошибки в обороне, голы какие-то нелепые. С чем это может быть связано?

- Вот я и говорю, что из-за этих ошибок мы пропустили три гола и сыграли вничью, поэтому этим не очень доволен. Я думаю, что и вся команда тоже.

- Если говорить о поддержке, которая неслась с трибун, насколько она предавала нужных эмоций?

- Не хочется опять об этом говорить, но спасибо тем людям, которые приходят, поддерживают нас, для нас это важно. Но опять же, будь другая ситуация, был бы сегодня полный стадион, тысяч 35 точно было бы, поэтому спасибо тем, кто пришел.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Соболев
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