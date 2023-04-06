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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк: «Такое чувство, что «Спартак» «сливает» Абаскаля»

06 Апреля 2023 • 19:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем московском дерби между «Спартаком» и «Динамо». Команды проведут матч 22-го тура Премьер-лиги в ближайшую субботу.

«Нас ждёт игра шашки наголо. Такое чувство, что «Спартак» «сливает» Абаскаля, мы видим, что команда пробуксовывает. Если будут играть иностранцы, «Спартак» выиграет, а если будут одни россияне, то может и ничья быть. Я бы поставил на то, что обе забьют», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» стартует 8 апреля в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Динамо», в свою очередь, идёт пятым.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Дмитрий Селюк Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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