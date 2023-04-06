Сёмин не видит фаворита в дерби «Спартак» - «Динамо»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо».

«До стартового свистка шансы обеих команд совершенно одинаковы. И «Спартак», и «Динамо» имеют потери по результатам. Полагаю, что ничья не устроит ни тех, ни других», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Специалист считает, что обе команды захотят реабилитироваться за последние неудачные результаты, поэтому игра должна получиться очень интересной.

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» состоится 8 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.