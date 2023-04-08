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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Динамо»

08 Апреля 2023 • 16:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 42 мин.

Известный российский тренер и функционер Гаджи Гаджиев высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ «Спартак» - «Динамо».

«Как всегда, хочется верить в хорошее, ожидаю динамичную игру. По крайней мере, на это можно рассчитывать в силу того, что они такие игры показывали», — заявил Гаджиев изданию «Газета.Ру».

При этом специалист отметил, что последние матчи неудачно складывались для обеих команд, однако клубы такого уровня должны уметь настраиваться на такие встречи даже во время кризиса.

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Гаджи Гаджиев
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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