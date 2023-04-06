Спивак: «Отрыв «Зенита» от «Спартака» – десять очков, такое преимущество не отыгрывается»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Спивак не верит, что в чемпионской гонке Российской премьер-лиги осталась интрига. Напомним, ближайшим преследователем команды Сергея Семака является «Ростов», отстающий от первого места на семь очков. Тем не менее, Спивак считает главным конкурентом «Зенита» другую команду.

«Интрига в чемпионской гонке? Нет, отрыв от «Спартака» десять очков, такое преимущество не отыгрывается», – цитирует Спивака Bobsoccer.

«Спартак» в последний раз брал чемпионский титул в 2017 году под руководством Массимо Карреры. Сейчас командой руководит Гильермо Абаскаль. У «красно-белых» нет ни одной победы в последних четырёх матчах.