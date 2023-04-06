Непомнящий: «Абаскаль понимает, что футбол - это эмоции и игра»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Он понимает, что футбол - это эмоции и игра. Удовольствие должны получать и те, кто смотрят, и те, кто играют. Футболистам ведь тоже нравится, когда тренер подходит к ним с позиции, что футбол - это не работа, а игра», - приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

В то же время специалист отметил, что у испанского тренера есть определённые проблемы с оперативной работой, которую необходимо проводить в связи с потерей тех или иных игроков.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт на домашнем стадионе против «Динамо». Игра начнётся восьмого апреля в 19:30.