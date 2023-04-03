«Спартак» играет ниже своих возможностей» — Бушманов

Российский тренер Евгений Бушманов оценил результаты «Спартака» после зимней паузы.

«В первой части сезона «Спартак» был явным фаворитом в борьбе за второе место, но сейчас команда играет не так убедительно, как осенью. Они играют ниже своих возможностей, но впереди 9 туров, все может поменяться», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В 2023 году «красно-белые» провели четыре матча в рамках Российской премьер-лиги, в которых одержали только одну победу.

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля идут на третьей строчке, набрав 41 очко. В 22-м туре РПЛ «Спартак» примет «Динамо» (8 апреля).