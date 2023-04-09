Зобнин — о Селихове: «Не нужно его винить, мы вместе забиваем и пропускаем голы»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал неудачную игру голкипера Александра Селихова в дерби с «Динамо» (3:3).

«Сколько раз он выручал «Спартак» во многих матчах? Не нужно его винить после матча с «Динамо»: мы вместе забиваем голы, как и вместе их пропускаем. Здесь не нужно никого выделять», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 Селихов провел 21 матч с учетом всех турниров, в которых пропустил 28 мячей и шесть раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После 22 туров «Спартак» располагается на третьей строчке в чемпионате России, набрав 42 очка.