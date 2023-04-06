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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Спартаку» надо не упустить серебро»

06 Апреля 2023 • 19:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о шансах «красно-белого» клуба на золотые медали Российской премьер-лиги.

«Чемпионство? Объективно говоря, здесь шансов уже очень мало. Думаю, нужно реально смотреть на вещи: «Спартаку» надо не упустить серебро», - приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Свою ближайшую игру спартаковцы проведут на домашнем стадионе в ближайшую субботу. Их соперником станет московское «Динамо», которое, как и «Спартак», на днях неудачно выступило в Кубке России.

Тем не менее, в отличие от «красно-белых», отправившихся в Путь регионов, «бело-голубые» окончательно и бесповоротно покинули турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев
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