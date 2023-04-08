Каряка: «Йоканович уверенно себя чувствует»

Не самые убедительные результаты московского «Динамо» в последнее время создают почву для разговоров о скорой отставке Славиши Йокановича - главного тренера клуба. Однако бывший футболист «Динамо» Андрей Каряка не считает, что Йоканович работает под давлением, наоборот, ему кажется, что тренер вполне раскрепощен.

- Я бы не сказал, что Славиша подвис. Это все пресса раздувает. Тренер уверенно себя чувствует, это видно на пресс-конференциях, - цитирует слова Каряки «РБ Спорт».

Уже сегодня московское «Динамо» сразится с московским «Спартаком» в рамках двадцать второго тура российского чемпионата, это случится в 19:30 по московскому времени.