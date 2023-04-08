«Спартак» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартака» на «Открытие Банк Арене» примет «Динамо». Форвард «бело-голубых» начнёт матч со скамейки запасных, «красно-белые» начнут в два нападающих.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Сазонов, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамале, Макаров, Тюкавин

Свисток о начале поединка будет дан в 19:30 по московскому времени.