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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» и «Динамо» огласили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ

08 Апреля 2023 • 18:20 Комментировать
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартака» на «Открытие Банк Арене» примет «Динамо». Форвард «бело-голубых» начнёт матч со скамейки запасных, «красно-белые» начнут в два нападающих. 

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Соболев, Бальде

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Маричаль, Сазонов, Даса, Фомин, Захарян, Гагнидзе, Нгамале, Макаров, Тюкавин 

Свисток о начале поединка будет дан в 19:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Динамо Москва
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