Фомин не реализовал два пенальти подряд после повтора рекорда Пеева

Сегодня днём столичное «Динамо» неожиданно проиграло «Сочи» дома - 0:2. Одним из ключевых моментов встречи стал незабитый пенальти Даниила Фомина – удар полузащитника, капитана динамовцев парировал вышедший вместо удалённого Сослана Джанаева голкипер южан Денис Адамов.

Как сообщает Opta, Фомин не забил уже два 11-метровых подряд. Напомним, в ноябре Фомин не реализовал удар с точки в ворота земляков из ЦСКА, это случилось в матче 17 тура (2:1).

Отметим, что до ноября прошлого года полузащитник без промахов забил 17 пенальти кряду и повторил рекорд легендарного болгарина из «Амкара» Георги Пеева по забитым пенальти при 100-процентной реализации (у обоих было по 17).

Джанаев получил красную карточку, «Динамо» не забило пенальти