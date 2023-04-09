Орещук — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Ни одна из команд не наиграла на победу»

Футбольный менеджер Роман Орещук подвёл итоги столичного дерби между «Спартаком» и «Динамо». Матч 22-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 3:3.

«Когда голов много, болельщикам это очень нравится, а тренерам очень не нравится. Считаю, что получился интересный матч. 3:3 — это закономерный результат. Ни одна из команд не наиграла на победу», — заявил Орещук «РБ Спорту».

После 22 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 42 очка. «Динамо» идет на шестой строчке, набрав 36 баллов.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Торпедо», команда Йокановича сыграет с «Пари НН».