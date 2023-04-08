Орлов: «У «Спартака» нет кризиса»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о результатах московского «Спартака» во второй части сезона.

«У «Спартака» нет кризиса, команда играет. У них постоянно преимущество по моментам. Не хватает в завершении. В матче с «Уралом» Бальде мог один решить. Нет доводки до нужных кондиций», — цитирует Орлова Sport24.

При этом эксперт считает, что «Спартак» не является конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, об этом не может быть речи, ведь «красно-белые» не могут даже забить.

После 21 тура «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 51 очко. «Спартак» идет на третьей строчке, имея в своей копилке 41 балл.