Спартак - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный поединок дня в Премьер-лиге - футбольный матч «Спартак» - «Динамо». Участники игры идут в топ-пятерке команд, но явно выступают ниже своих возможностей, уж слишком часто не добираются «свои» очки. Даже начинаются разговоры о тренерской отставке проигравшей стороны. Предполагается, что «Спартак» сегодня имеет больше шансов на три очка. С 19:30 это дерби будет показано на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» - букмекера WinLine.