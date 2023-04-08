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Спартак - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн

08 Апреля 2023 • 02:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 16 ч. 29 мин.

Главный поединок дня в Премьер-лиге - футбольный матч «Спартак» - «Динамо». Участники игры идут в топ-пятерке команд, но явно выступают ниже своих возможностей, уж слишком часто не добираются «свои» очки. Даже начинаются разговоры о тренерской отставке проигравшей стороны. Предполагается, что «Спартак» сегодня имеет больше шансов на три очка. С 19:30 это дерби будет показано на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Беларусь 5». Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» - букмекера WinLine.

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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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