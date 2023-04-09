Аршавин — об ошибках «Спартака» и «Динамо»: «Просто низкий класс центральных защитников у обеих команд»

Экс-игрок «Зенита», ныне работающий в системе «сине-бело-голубых», Андрей Аршавин прокомментировал ошибки защитников в матче «Спартак» - «Динамо».

«Понятно, что чем больше голов, тем больше головной боли у тренеров. Когда тренер видит, что моменты, которые они тренируют, не выполняются на поле, естественно он расстраивается. С другой стороны, просто низкий класс центральных защитников у обеих команд», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» завершилось результативной ничьей 3:3. После 22 туров команда Гильермо Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 42 очка. «Бело-голубые» располагаются на шестой строчке, в копилке команды 36 баллов.