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Бышовец: «Матч «Спартак» — «Динамо» в какой-то степени ответит на вопрос о будущем Йокановича»

05 Апреля 2023 • 18:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший наставник московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о нынешнем главном тренере «бело-голубых» Славише Йокановиче.

Бышовец заявил, что увольнение сербского специалиста в данный момент времени было бы нецелесообразным решением, ведь в таком случае новому специалисту будет необходимо вновь изучать коллектив, возможно, в зависимости от его уровня знаний о динамовцах, даже с нуля.

«Думаю, матч «Спартак» — «Динамо» в какой-то степени ответит на вопрос о будущем Йокановича. Именно в дерби футболисты играют на пределе возможностей, как правило», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Анатолий Бышовец Славиша Йоканович
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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