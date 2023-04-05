Бышовец: «Матч «Спартак» — «Динамо» в какой-то степени ответит на вопрос о будущем Йокановича»

Бывший наставник московского «Динамо» Анатолий Бышовец высказался о нынешнем главном тренере «бело-голубых» Славише Йокановиче.

Бышовец заявил, что увольнение сербского специалиста в данный момент времени было бы нецелесообразным решением, ведь в таком случае новому специалисту будет необходимо вновь изучать коллектив, возможно, в зависимости от его уровня знаний о динамовцах, даже с нуля.

«Думаю, матч «Спартак» — «Динамо» в какой-то степени ответит на вопрос о будущем Йокановича. Именно в дерби футболисты играют на пределе возможностей, как правило», - приводит слова эксперта «Матч ТВ».