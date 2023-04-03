Литвинов — лучший игрок «Спартака» в марте

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов признан лучшим футболистом команды по итогам марта.

Как сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых», 21-летний хавбек одержал победу в голосовании среди болельщиков, набрав 44 процента. Литвинов опередил Квинси Промеса (37%) и Кристофера Мартинса (11%).

В минувшем месяце футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Завтра, 4 апреля, «Спартак» сразится с «Уралом» в ответном поединке за выход в финал Кубка России Пути РПЛ. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск. Первая встреча завершилась со счетом 1:1.