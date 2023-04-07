Ледяхов затруднился спрогнозировать исход дерби «Спартака» и «Динамо»

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов поделился своими мыслями о завтрашнем принципиальном дерби между «Спартаком» и «Динамо». Команды сыграют друг с другом на газоне «Открытие Арены».

«Я ожидаю в исполнении команд красивый и хороший футбол, пусть они обе не в лучшем состоянии, но ведь кто-то уже должен выйти из него. И кто это будет, покажет игра, сложно спрогнозировать результат», - рассказал Ледяхов «Чемпионату».

«Спартак» на данный момент идёт лишь на третьем месте в чемпионате России, его отставание от первого места – 10 очков, а от второго – три. Динамовцы ещё ниже – на пятом месте с 35 набранными баллами после 21 тура.