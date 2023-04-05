Булыкин объяснил, почему Бувач оскорбил журналиста

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин объяснил, почему спортивный директор команды Желько Бувач недавно оскорбил журналиста. Напомним, серба недавно спросили о будущем главного тренера Славиши Йокановича. Бувач ответил следующим образом: «Вопрос такой же глупый, как и ты».

«Что касается обидных слов Желько Бувача, то понятно – у команды стояли другие задачи. И в чемпионате нет результата, и из кубка вылетели, и тренер подвис», – приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, «Динамо» недавно был выбит из Кубка России тольяттинским «Акроном». В чемпионате команда располагается на пятом месте в турнирной таблицею