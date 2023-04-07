Чернов — о поражении «Спартака» от «Урала»: «Действовали хорошо, но растранжирили все моменты»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении от «Урала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ).

«Не хватило одного голика после того, как перехватили инициативу и забили мяч. Действовали хорошо — вышли на второй тайм заряженными. Но растранжирили все моменты и получили в ответ», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

Отметим, что несмотря на поражение, «красно-белые» продолжат борьбу за главный трофей в нижней части сетки. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов «Спартак» встретится с «Акроном». Этот матч состоится 18 апреля.

На данный момент москвичи занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 проведённом матче. От лидера турнира «Зенита» «красно-белые» отстают на 10 баллов.