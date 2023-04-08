Соболев забил «Динамо» уже на восьмой минуте

В центральном матче 22-го тура Премьер-лиги играют «Спартак» и «Динамо». Уже на восьмой минуте поединка был открыт счёт. «Красно-белые» разыграли красивую комбинацию, Кейта Бальде от линии штрафной бросил мяч к левому углу вратарской, тут же скидка чуть назад, и Александр Соболев расстрелял ворота, вколотив мяч под перекладину ворот «бело-голубых». Счет стал 1:0. В онлайн-таблице спартаковцы настигают «Ростов» на втором месте, а их соперник делит пятую строчку.

Для Соболева сегодня сотый матч за «Спартак» и при этом 50-й гол в РПЛ.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.