Точилин: «У всех претендентов шансы на тройку одинаковы»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин оценил шансы клуба на попадание в тройку лучших по итогам сезона.

«Наверное, они [шансы] такие же, как и у всех команд, борющихся на тройку. Думаю, у всех претендентов они одинаковы», - приводит слова Точилина «Матч ТВ».

В данный момент тройку лидеров чемпионата России составляют петербургский «Зенит» (первое место, 51 очко), «Ростов» (второе, 44) и московский «Спартак» (третье, 41). Следом за ними располагаются московские ЦСКА (четвёртое, 38) и «Динамо» (пятое, 35). На два балла от «бело-голубых» отстаёт грозненский «Ахмат» (шестое, 33).