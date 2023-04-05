Точилин считает, что «Динамо» находится в психологическом кризисе

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин отреагировал на вылет «бело-голубых» из Кубка России после поражения от «Акрона» в полуфинальном матче Пути регионов.

По мнению эксперта, сейчас московская команда находится в психологическом кризисе, что сказывается на реализации голевых моментов.

«В чём-то спешат, в чём-то не уверены. То же самое было с «Сочи» – игровое преимущество, больше на одного игрока, есть моменты, но результат неудачный», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Точилин подчеркнул, что победа в следующем матче сможет придать игрокам «Динамо» уверенности. Специалист считает, что попадание в тройку призёров РПЛ может стать для «бело-голубых» оправданием неудачного сезона.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 8 апреля против «Спартака». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.