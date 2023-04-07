Агент Сафонов: У «Спартака» есть игра, но мяч не идёт в ворота

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о последних результатах «Спартака».

«Спартак» уже сколько игр не может победить, мяч не идет в ворота. В той же игре с «Ахматом» моментов было на 3-4 встречи, но не идет мяч, и все. Видно, что команда старается, бьется. Игра есть – это самое главное. А очки придут», — цитирует Сафонова «Татар-Информ».

После 21 тура «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко. В последних четырех матчах чемпионата «Спартак» одержал лишь одну победу.

8 апреля подопечных Гильермо Абаскаля ждет дерби с «Динамо». Начало игры запланировано на 19:30 по мск.