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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Спартак» должен изменить свой менталитет»

08 Апреля 2023 • 10:41 Комментировать
Спартак Москва
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Динамо Москва
Через 7 ч. 19 мин.

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Динамо».

По мнению Камоцци, «Спартак» должен изменить свой менталитет и играть на победу в каждом матче.

«Спартак» всегда был и будет моим фаворитом. Но они должны изменить свой менталитет. «Спартак» играет не для того, чтобы просто участвовать в турнире», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, опережая пятый «Динамо» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
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