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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи: «У меня хорошие ожидания от дерби «Спартака» с «Динамо»

07 Апреля 2023 • 19:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 22 ч. 52 мин.

Александр Хаджи, который в прошлом занимал должность генерального менеджера московского «Спартака», с оптимизмом смотрит на завтрашнее дерби против соседей из столицы – московского «Динамо».

«Ожидания от дерби только хорошие, я полагаю, что полоса неудач «Спартака» на этом закончится. А «Динамо» - очень хороший соперник, чтобы это показать», - заявил Хаджи «Чемпионату».

«Спартак» и «Динамо» сразятся друг с другом завтра, 8 апреля. Матч пройдёт в рамках 22 тура Российской премьер-лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30, время – столичное.

Напомним, что в двух последних матчах у «Спартака» в рамках РПЛ набрано лишь одно очко. В 20 туре «красно-белые» проиграли на выезде «Оренбургу» (0:2), а в 21 туре сыграли в нулевую ничью дома с грозненским «Ахматом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Хаджи
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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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