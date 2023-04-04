Кузьмичёв — о результатах «Спартака»: «Такое бывает, мяч не идёт в ворота»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о текущем положении московского «Спартака». Подопечные Гильермо Абаскаля в последних шести матчах одержали лишь одну победу.

«Такое бывает с командами, мяч не идет в ворота. Интересно сейчас посмотреть на работу Абаскаля. Когда он пришел, мяч сразу покатился, и все пошло. Сейчас мы увидим, насколько тренер способен выйти из этой ситуации. Хватит ли опыта испанцу?» — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в полуфинале Кубка России Пути РПЛ со счетом 1:2 и отправился в Путь регионов. В следующем матче «красно-белые» примут на своем поле «Динамо» (8 апреля).