Сербский журналист: «Йоканович — отличный тренер, верю, что сегодня «Динамо» обыграет «Спартак»

Сербский журналист Зоран Ивкович назвал наставника «Динамо» Славишу Йокановича одним из лучших тренеров в РПЛ и выразил уверенность в том, что «бело-голубые» обыграют «Спартак» в предстоящем матче 22-го тура чемпионата России.

По мнению Ивковича, несмотря на нестабильные результаты московской команды в весенней части сезона, не стоит винить Йокановича, так как «бело-голубые» создают достаточно голевых моментов в своих матчах.

«Славиша Йоканович — отличный тренер. Вылет из Кубка не повод его менять. Он всё ещё всем докажет, надо дождаться конца сезона. Верю, что сегодня Йоканович и его «Динамо» обыграют «Спартак» в московском дерби», — цитирует Ивковича Sport24.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 8 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени.