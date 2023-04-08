В «Спартаке» объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч

В субботу вечером «Спартак» проведёт дерби против «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. В заявку «красно-белых» не попал Виктор Мозес. Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий на этот счёт.

«Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет», - сказал Зеленов журналистам.

Представитель «Спартака» отметил, что в клубе надеются на скорое возвращение Мозеса в строй.

Футболисты «Спартака» и «Динамо» услышат стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.