Новиков: «Спартак» по результату неудачно возобновил сезон, но по игре выглядит интересно»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший «Динамо», поделился мнением о проблемах «Спартака», который сегодня, 8 апреля, встретится с «бело-голубыми» в рамках 22-го тура РПЛ.

Напомним, что в весенней части сезона «красно-белые» успели провести в общей сложности восемь матчей и одержать в них только три победы. Новиков считает, что несмотря на неудачи, «Спартак» показывает интересный футбол и будет бороться за призовые места до самого последнего тура.

«Спартак» по результату крайне неудачно возобновил сезон, но по игре выглядит достаточно интересно. Мне нравится их агрессия, нацеленность на атаку, мобильность, хорошо отлажены переходные фазы», — цитирует Новикова Metaratings.

Специалист выразил мнение, что главной проблемой «красно-белых» сейчас являются потери защитника Георгия Джикии и нападающего Квинси Промеса из-за травм.

Начало матча «Спартак» — «Динамо» запланировано на 19:30 по московскому времени.