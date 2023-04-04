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Бышовец: «Нельзя винить Абаскаля в провале «Спартака»

04 Апреля 2023 • 21:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о неудачных результатах «Спартака» после зимней паузы.

«Нельзя винить Абаскаля в провале команды, дело не в тренере. Он сумел объединить игроков, выстроить атмосферу, но учитывая низкий средний возраст игроков, есть проблема стабильности. Но я вижу в его работе больше положительного», — заявил Бышовец «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что «красно-белые» продолжают идти в призовой тройке, просто пока команде не удается сыграть в оптимальном составе.  

В последних шести матчах столичный клуб смог одержать лишь одну победу, одолев «Факел» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Бышовец Гильермо Абаскаль
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