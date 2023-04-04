Бышовец: «Нельзя винить Абаскаля в провале «Спартака»

Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о неудачных результатах «Спартака» после зимней паузы.

«Нельзя винить Абаскаля в провале команды, дело не в тренере. Он сумел объединить игроков, выстроить атмосферу, но учитывая низкий средний возраст игроков, есть проблема стабильности. Но я вижу в его работе больше положительного», — заявил Бышовец «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что «красно-белые» продолжают идти в призовой тройке, просто пока команде не удается сыграть в оптимальном составе.

В последних шести матчах столичный клуб смог одержать лишь одну победу, одолев «Факел» (3:2) в 19-м туре РПЛ.