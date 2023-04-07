Швец назвал главного конкурента «Зенита»

Российский полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался о положении команд из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Полагаю, главным преследователем «Зенита» в нашем чемпионате сейчас можно назвать «Спартак». Это одна из лучших футбольных команд России», - рассказал Швец «Спорт-Экспрессу».

Несмотря на это, второе место в турнирной таблице Премьер-лиги сейчас занимает «Ростов». Отставание «жёлто-синих» от питерцев – семь очков. «Спартак» располагается на третьем месте.

В грядущие выходные и «Спартак», и «Зенит» в РПЛ ждут матчи с непростыми соперниками. Москвичи встретятся с «Динамо» дома, а питерцы отправятся в гости к неудержимому «Локомотиву» Михаила Галактионова.