Деменко: «Динамо» нет смысла увольнять Йокановича в случае поражения от «Спартака»

Российский футбольный эксперт, а в прошлом футболист Максим Деменко считает, что менеджменту столичного «Динамо» нет никакого смысла увольнять главного тренера Славишу Йокановича даже в случае поражения в грядущем субботнем дерби от «Спартака». Матч запланирован на 8 апреля.

«Не вижу смысла искать «Динамо» нового тренера, после игры со «Спартаком» в случае поражения. В чемпионате России останется семь туров. Что делать? Ставить исполняющего обязанности? Разумеется, это дело руководителей «Динамо», - заявил Деменко «Газете.Ру», добавив, что московская команда вряд ли попадёт в первую тройку по итогам сезона в Премьер-лиге.

Напомним, что на неделе «бело-голубые» покинули Кубок России. Динамовцы у себя дома в серии пенальти уступили клубу из Первой лиги – «Акрону». Ранее в 21 туре РПЛ «Динамо» сенсационно проиграло «Сочи» - 0:2.