Гранат: «Вообще не понимал, во что играет «Динамо»

Бывший игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о провальном матче «бело-голубых» против «Сочи». Он состоялся сегодня днём в Москве и завершился победой гостей с черноморского побережья – 2:0.

«Это заслуженное поражение, гости больше хотели победить. А при игре в равных составах я вообще не понимал, во что играет команда Славиши Йокановича», - рассказал Гранат сайту Rusfootball.

Защитник добавил, что момент с удалением голкипера сочинцев Сослана Джанаева стал решающим в игре. И если бы Даниилу Фомину тогда удалось поразить ворота гостей с 11-метрового удара, то «Динамо» вряд ли бы упустило победу.

«После взятого пенальти у сочинцев боевой дух поднялся ещё выше», - заключил Гранат.

В следующем, 22-м туре Премьер-лиги «Динамо» встречается с командой, которая в последнее время совсем не радует своих болельщиков – столичным «Спартаком». Матч назначен на 8 апреля, это суббота.