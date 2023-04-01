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Гранат: «Вообще не понимал, во что играет «Динамо»

01 Апреля 2023 • 21:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Бывший игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о провальном матче «бело-голубых» против «Сочи». Он состоялся сегодня днём в Москве и завершился победой гостей с черноморского побережья – 2:0.

«Это заслуженное поражение, гости больше хотели победить. А при игре в равных составах я вообще не понимал, во что играет команда Славиши Йокановича», - рассказал Гранат сайту Rusfootball.

Защитник добавил, что момент с удалением голкипера сочинцев Сослана Джанаева стал решающим в игре. И если бы Даниилу Фомину тогда удалось поразить ворота гостей с 11-метрового удара, то «Динамо» вряд ли бы упустило победу.

«После взятого пенальти у сочинцев боевой дух поднялся ещё выше», - заключил Гранат.

В следующем, 22-м туре Премьер-лиги «Динамо» встречается с командой, которая в последнее время совсем не радует своих болельщиков – столичным «Спартаком». Матч назначен на 8 апреля, это суббота.

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