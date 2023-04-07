Силкин: «Помню это со школы «Динамо» — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о дерби со «Спартаком».

«Дерби настолько принципиально, что всё забывается. Все вылеты, места в таблицах забываются — особняком стоит дерби. Помню это со школы «Динамо» — игра со «Спартаком» всегда имела особое значение», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Специалист затруднился дать ответ на вопрос о том, у какой команды в завтрашнем дерби будет больше шансов на победу, но отметил, что, не без доли везения, выиграет тот коллектив, который будет сильнее стремиться к победе.

Матч «Спартак» - «Динамо» начнётся завтра в 19:30.