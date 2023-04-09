Аршавин — о дерби «Спартак» - «Динамо»: «Такие пенальти нельзя ставить»

Экс-игрок «Зенита», ныне работающий в системе «сине-бело-голубых», Андрей Аршавин высказался о назначенном пенальти в ворота «Динамо» в матче против «Спартака».

«Такие пенальти нельзя ставить. Это не пенальти, чем руководствовался Иванов… Еще он так уверенно это поставил. Еще VAR его пригласил, значит, VAR был не уверен в правильности решения. Он все равно на мужика ставит его», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По словам эксперта, если назначать такие пенальти, то команды будут их пробивать после каждого углового.

«Спартак» в конце матча с «Динамо» смог сравнять счет благодаря одиннадцатиметровому удару. Встреча 22-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:3.