Гаджиев: «Пока оснований для отставки Йокановича нет»

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможную отставку главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

«Я считаю, что пока оснований для тренерской отставки нет и толку не будет. Если есть какие-то другие причины, о которых мы с вами не знаем, тогда другое дело», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

По мнению эксперта, неудачные результаты — причина для увольнения, но не стоит делать акцент только на этом, нужно смотреть на содержание игры, психологическое и физическое состояние футболистов.

После 21 тура «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Сегодня, 8 апреля, «бело-голубые» проведут дерби со «Спартаком», начало — в 19:30 по мск.