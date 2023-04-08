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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Привозы, автогол, пенальти: «Спартак» с «Динамо» выдумали шесть мячей и разошлись миром

08 Апреля 2023 • 21:31 Комментировать (5)
Спартак Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Московские «Спартак» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 8 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва3:3Динамо Москва
(1:0) Соболев Александр Сергеевич7'  
  35'Захарян Арсен (1:1)
(2:1) Бальде Диао Кейта40'  
  45'Соболев Александр Сергеевич (2:2)
  66'Макаров Денис (2:3)
(3:3) Соболев Александр Сергеевич88'  
Селихов АлександрХлусевич Даниил  20' 22' (Денисов Даниил ( 22') Чернов НикитаЛитвинов РусланТавареш Томаш 79' (Классен Леон ( 79') Игнатов Михаил 60' (Зиньковский Антон ( 60') Мартинс КристоферПруцев Данил 80' (Маслов Павел ( 80') Зобнин РоманСоболев Александр Сергеевич  78'Бальде Диао Кейта 61' (Мелёшин Павел ( 61')
Запасные: Зорин ДаниилВолков МихаилРыбус МацейВеденеев МаксимМаксименко АлександрДуарте Алексис
Шунин АнтонДаса Элазар  87'Сазонов Саба  53'Маричаль Николас 46' (_Maystorovich ( 46'  65') Скопинцев ДмитрийГагнидзе ЛукаФомин Даниил  14'Захарян АрсенМакаров Денис 90' (Гладышев Ярослав ( 90') Тюкавин Константин 67' (Смолов Фёдор ( 67') Нгамалё Николя 90' (Грулёв Вячеслав ( 90')
Запасные: Будачёв ИванЛесовой ДаниилПаршивлюк СергейЛещук ИгорьНорманн Матиас
08 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Хорошенько «подожгли» в дерби «Спартак» и «Динамо». Почти не было комбинационных атак, толковых подходов, зато четыре гола случилось за первый же тайм. И почти каждый – результат ошибки, кикса, недопонимания защитников. Исключение составил, наверное, только первый гол. Роман Зобнин словно рукой забросил в штрафную площадь, Хлусевич в касание скинул под удар Соболеву, а тот вколотил мяч в сетку – 0:1. Оборона «Динамо» смотрела футбол.

Примерно тем же самым занимались защитники «Спартака», когда из глубины пошёл заброс Дениса Макарова. Тюкавин отлично ускорился, выскочил из-за спины защитников и пробил мимо Селихова. Мяч катился в сетку, но подстраховать голкипера успел Денисов. Правда, толку это не принесло. Даниил катнул точно набежавшему Захаряну, Арсену осталось лишь расстрелять пустой створ – 1:1.

Обменялись обороны «днём открытых дверей» и повысили ставки. Теперь начались дикие привозы. Никто не трогал Маричаля, но тот почему-то решил обработать мяч точно в ноги Игнатову. Михаил в касание вывел Бальде Кейта на Шунина, а форвард пробил точно в дальний угол, отличившись во втором матче подряд – 2:1.

«Спартак» забил под занавес тайма, но победителем на перерыв не ушёл. На третьей компенсированной минуте Арсен Захарян исполнил неприятную подачу со стандарта, Селихов неуклюже махнул рукой, немного задев мяч, который затем врезался в бедро Соболеву и отскочил в сетку – 2:2.

Второй тайм таким изобилием не баловал. «Спартак» и «Динамо» стали играть аккуратнее, чтобы исключить ошибки, и это хватило для того, чтобы зрители понемногу начали скучать. Сумбурная борьба с обилием ошибок не особо развлекала публику. Но и без моментов «Динамо», которое всё-таки действовало чуть активнее, сумело забить. Да, матч удивительным образом продолжал заданную тенденцию.

Денис Макаров с правого фланга сместился в центр и врезал прострел на Тюкавина, Константин выскочил из-за спины Томаша Тавареша на точку пенальти, но пробить не сумел. А это и не нужно было, ведь мяч сам юркнул в угол ворот – 2:3. Теперь уже пришло время «Спартака». Забегали «красно-белые» активнее и создали момент для Соболева. Александр откликнулся на кросс справа и опасно пробил головой – выручил Шунин, было ещё и добивание, но тут отработал Майстрович.

С игры «Спартак» отыграться не сумел, но помог стандарт. На угловом Даса слегка прихватил Зобнина, Роман своевременно упал и рефери сразу же указал на «точку». Обсуждение пенальти затянулось на пару минут, но в итоге Александр Соболев всё-таки пробил с 11 метров, разбросав Шунина и мяч по разным углам – 3:3. Просто огнище выдали в дерби «Спартак» и «Динамо», несколько раз спасались, много раз ошибались, а в итоге разошлись миром.

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Спартак Москва Динамо Москва
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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CERG
08 Апреля 2023 в 22:07
Александр Сергеевич это типа прикол такой?) А где тогда стиляга из Москвы?)
redwhite1959
08 Апреля 2023 в 21:44
Играли две команды - по европейским меркам - ОЧЕНЬ низкого класса! Стыдоба за оба клуба, один из которых -"Спартак" - был флагманом нашего футбола ещё в недалёком прошлом, а другой - "Динамо" - с давних времён является одним из узнаваемых на Западе советских/российских клубов за счёт своей славной истории. Уровень исполнительского мастерства подавляющего большинства сегодняшних футболёров не выдерживает никакой критики!(( Думал - с уходом в лазарет Джикии появится порядок в обороне. Нет - Чернов такой же косячник на позиции левого центрдефа что и грузин. Селихов сегодня начудил в двух голах - вот от кого не ожидал подвохов. Мелёшин для чего появляется на поле - уму непостижимо!(( И так - практически - можно говорить о каждом спартаче. Зобнин в конце явно нырнул, чтобы заработать пеналь, а судьи как-будто этого нырка только и ждали... Ужасный ужас! Нет слов - одни междометия!((
TEREX
08 Апреля 2023 в 21:41
за левый пеналь пригласити и накармити из карыта свистуна иванава..))
TEREX
08 Апреля 2023 в 21:35
ух ты..)) какой забивной и артистичный хфорвард у хрюндилей..)) умудряица и ф чужыя и ф сваи варата забить..))
kostet
08 Апреля 2023 в 21:34
Дворовый счет. Дворовые команды.
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