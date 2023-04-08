Привозы, автогол, пенальти: «Спартак» с «Динамо» выдумали шесть мячей и разошлись миром

Московские «Спартак» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 22-го тура РПЛ состоялась 8 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Хорошенько «подожгли» в дерби «Спартак» и «Динамо». Почти не было комбинационных атак, толковых подходов, зато четыре гола случилось за первый же тайм. И почти каждый – результат ошибки, кикса, недопонимания защитников. Исключение составил, наверное, только первый гол. Роман Зобнин словно рукой забросил в штрафную площадь, Хлусевич в касание скинул под удар Соболеву, а тот вколотил мяч в сетку – 0:1. Оборона «Динамо» смотрела футбол.

Примерно тем же самым занимались защитники «Спартака», когда из глубины пошёл заброс Дениса Макарова. Тюкавин отлично ускорился, выскочил из-за спины защитников и пробил мимо Селихова. Мяч катился в сетку, но подстраховать голкипера успел Денисов. Правда, толку это не принесло. Даниил катнул точно набежавшему Захаряну, Арсену осталось лишь расстрелять пустой створ – 1:1.

Обменялись обороны «днём открытых дверей» и повысили ставки. Теперь начались дикие привозы. Никто не трогал Маричаля, но тот почему-то решил обработать мяч точно в ноги Игнатову. Михаил в касание вывел Бальде Кейта на Шунина, а форвард пробил точно в дальний угол, отличившись во втором матче подряд – 2:1.

«Спартак» забил под занавес тайма, но победителем на перерыв не ушёл. На третьей компенсированной минуте Арсен Захарян исполнил неприятную подачу со стандарта, Селихов неуклюже махнул рукой, немного задев мяч, который затем врезался в бедро Соболеву и отскочил в сетку – 2:2.

Второй тайм таким изобилием не баловал. «Спартак» и «Динамо» стали играть аккуратнее, чтобы исключить ошибки, и это хватило для того, чтобы зрители понемногу начали скучать. Сумбурная борьба с обилием ошибок не особо развлекала публику. Но и без моментов «Динамо», которое всё-таки действовало чуть активнее, сумело забить. Да, матч удивительным образом продолжал заданную тенденцию.

Денис Макаров с правого фланга сместился в центр и врезал прострел на Тюкавина, Константин выскочил из-за спины Томаша Тавареша на точку пенальти, но пробить не сумел. А это и не нужно было, ведь мяч сам юркнул в угол ворот – 2:3. Теперь уже пришло время «Спартака». Забегали «красно-белые» активнее и создали момент для Соболева. Александр откликнулся на кросс справа и опасно пробил головой – выручил Шунин, было ещё и добивание, но тут отработал Майстрович.

С игры «Спартак» отыграться не сумел, но помог стандарт. На угловом Даса слегка прихватил Зобнина, Роман своевременно упал и рефери сразу же указал на «точку». Обсуждение пенальти затянулось на пару минут, но в итоге Александр Соболев всё-таки пробил с 11 метров, разбросав Шунина и мяч по разным углам – 3:3. Просто огнище выдали в дерби «Спартак» и «Динамо», несколько раз спасались, много раз ошибались, а в итоге разошлись миром.