Зобнин: «Спартаку» нужно добавить в агрессии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал игру команды в столичном дерби против «Динамо».

«Не особо довольны своей игрой. У нас были хорошие моменты — нужно было их забивать. Могли побеждать «Динамо». Каждому игроку «Спартака» надо покопаться в себе, чтобы добавить злости и агрессии», — заявил Зобнин «Чемпионату».

Хавбек отметил, что с учетом того, как развивались события встречи, ничья является нормальным результатом, но по моментам «Спартак» наиграл на победу.

Матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» - «Динамо» завершился со счетом 3:3. В предстоящем поединке «красно-белых» ждет гостевая встреча с «Торпедо».