Даса: «Вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о вылете из Кубка России. Напомним, в матче 1/2 финала турнира (Путь регионов) «бело-голубые» уступили команде из Первой лиги «Акрону» (0:0, 1:4 — пен).

«Вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для всей команды. Мы хотим покорять новые вершины, ведь в матчах создаём уйму моментов для взятия ворот», — цитирует Дасу Sport24.

Израильский футболист подчеркнул, что команда будет делать всё возможное для того, чтобы набирать очки в каждом туре РПЛ.

На сегодняшний день «бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 21 туре. Свой следующий матч динамовцы проведут уже завтра, 8 апреля, против «Спартака». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.