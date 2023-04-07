Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса: «Вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для «Динамо»

07 Апреля 2023 • 10:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о вылете из Кубка России. Напомним, в матче 1/2 финала турнира (Путь регионов) «бело-голубые» уступили команде из Первой лиги «Акрону» (0:0, 1:4 — пен).

«Вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для всей команды. Мы хотим покорять новые вершины, ведь в матчах создаём уйму моментов для взятия ворот», — цитирует Дасу Sport24.

Израильский футболист подчеркнул, что команда будет делать всё возможное для того, чтобы набирать очки в каждом туре РПЛ.

На сегодняшний день «бело-голубые» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 21 туре. Свой следующий матч динамовцы проведут уже завтра, 8 апреля, против «Спартака». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
11:21 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Вылет из Кубка — по-настоящему тяжёлый момент для «Динамо»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Сказал Сафонову, что отскочили они прилично»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Ивич объяснил, почему Ионов не попадает в стартовый состав «Краснодара»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Чернов — о поражении «Спартака» от «Урала»: «Действовали хорошо, но растранжирили все моменты»
09:32 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отозвал Ренана из сборной Бразилии
09:18 · Россия. Премьер-лига
Ломаев: «Мы играем в хороший футбол, но происходит лютый нефарт»
08:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал причину неудачных результатов «Спартака» 1
07:33 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий высказался об интриге в РПЛ
00:42 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Вообще удивлён, как Кержаков попал на Кипр»
00:26 · Кубок России
Баньяц: «Мы хотим выиграть Кубок России»
00:07 · Кубок России
Сперцян: «С «Крыльями» хотим сыграть получше, чем с «Ростовом»
06 Апреля
23:52 · Кубок России
«Акрон» планирует сыграть со «Спартаком» в Жигулёвске
23:42 · Кубок России
Президент «Урала»: «ЦСКА — достойный соперник»
23:38 · Кубок России
Тренер «Акрона» отреагировал на жеребьёвку Кубка России
Все новости
Рекомендуем