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Колосков: «Если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура»

04 Апреля 2023 • 11:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
08.04 19:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов может сменить Славишу Йокановича на посту главного тренера «Динамо». Ранее на возможное возвращение Черчесова в московский клуб намекнул известный журналист Нобель Арустамян. 

Колосков усомнился в том, что данная информация правдива, так как он регулярно общается с руководством клуба и ничего об этом не слышал.

«Как гипотетический вариант, если «Динамо» задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура. Главное — результат работы. Он способен добиться достойного результата», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, Черчесов возглавлял «Динамо» с 2014 по 2015 год. Контракт российского специалиста с «Ференцварошем» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Динамо Москва Вячеслав Колосков Станислав Черчесов
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