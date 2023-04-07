Нигматуллин высказался о квалификации Йокановича

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о главном тренере «Динамо» Славише Йокановиче.

«Мне странно, когда в команду берут тренера не самой высокой квалификации из‑за границы. В таком случае можно спокойно найти местного тренера, который будет не хуже. Видимо, «Динамо» хочется методом проб и ошибок это понять», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

«Динамо» под руководством Йокановича занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков после 21 тура.

Завтра, 8 апреля, «бело-голубые» встретятся в дерби со «Спартаком». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.